Toimittaja-juontaja Hanna Sumari julkaisi otoksen miehensä kanssa.
Suomen kaunein koti -ohjelmasta tuttu toimittaja-juontaja Hanna Sumari jakoi ystävänpäivän kunniaksi viikonloppuna Instagram-tilillään otoksen yhdessä puolisonsa Jari Mutikaisen kanssa.
Kuvan tekstikentässä hän lainaa Paul McCartneyn My Valentine -kappaleen sanoja.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Kuvan kommenttikenttä täyttyi nopeasti ihasteluista.
– Ah, mikä kuva! (Teillä on ne kuuluisat naimanaamat), Sanna Stellan kirjoittaa.
– Hieno kuva! Ensin katsoin et Samuli Edelmann Häjyistä, mutta sehän olikin Jarppa, toinen pohti.
Pariskunta juhlii tänä vuonna 30-vuotishääpäiväänsä.
Sumarilla on kolme tytärtä, joista yksi on suosittu podcastaaja Kirsikka Simberg.