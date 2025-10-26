Clarissa Hedmanin ja Eetu Pöystin esikoinen syntyi aiemmin viikolla.
Vuoden 2022 Diili-voittajan sekä start up -yrittäjän Clarissa Hedmanin ja ex-jääkiekkoilija Eetu Pöystin esikoinen on syntynyt.
Hedman julkaisi sunnuntaina 26. lokakuuta Instagram-tilinsä Tarinat osiossa päivityksen, jossa julkaisi otoksen pienistä varpaista, joiden kertoi syntyneen maailmaan saman viikon keskiviikkona. Tarinat on katsottavissa 24 tunnin ajan niiden julkaisusta.
Vielä vajaa viikko sitten Hedman julkaisi Instagram-tilillään otoksen itsestään ja kasvaneesta vatsastaan.
Hedman ja Pöysti menivät naimisiin kesällä 2022. Samana vuonna Hedman voitti Diili-ohjelman. Sen lisäksi Hedman on nähty myös muun muassa Selviytyjät-ohjelmassa.