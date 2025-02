Näyttelijä Olli Rahkonen laihdutti hurjasti roolia varten: "Olin niin sanotusti ajokoirakunnossa"

Harjunpää-suosikkisarjan tähti kertoo hurjasta fyysisestä koettelemuksesta toista rooliaan varten.

MTV Katsomon Harjunpää-sarjan päätähti Olli Rahkonen kertoo MTV uutisille, että suositun sarjan toisella kaudella päästään tutustumaan hiukan syvemmin sarjan hahmoihin.

– Ehkä hiukan enemmän toimintaa ja Harjunpään kohdalla pääsee syventämään hahmoa. Harjunpään tytär on itsenäistymässä ja hänen isänsä Alzheimer pahenee, eli pientä luopumisen teemaa tällä toisella kaudella, Rahkonen sanoo.

Rahkosen mukaan Harjunpäätä on ilo näytellä hahmon monipuolisuuden takia.

– Hän ei ole mikään supersankari, vaan ruuhkavuosia elävä perheenisä. Hän kuitenkin tuntee vahvaa vetoa poliisintyöhön huolimatta siitä, että näkee töissään rankkoja ja synkkiä asioita.

Olga Temonen on toinen sarjan päätähdistä.

Rahkonen on näytellyt paljon niin teatterissa kuin televisiossakin. Hän kertoo nauttivansa roolien moninaisuudesta.

– On se genre mikä tahansa, niin näyttelijälle moniulotteisuus on kiinnostavaa. Harjunpäässä on juuri sitä, koska hän on niin lakoninen ja aika tavallinen jätkä, Rahkonen naurahtaa.

Television lisäksi Rahkonen on ollut työstämässä Antti J. Jokisen ohjaamaa Kullervo-elokuvaa, jonka ensi-ilta on vuonna 2026. Rahkonen näyttelee elokuvassa Ilmarisen roolin ja kertoo roolin vaatineen fyysisesti todella paljon.

– Tein ensimmäistä kertaa ikinä todella fyysisen valmistautumisen. Tiputin pt-guru Juha Silvennoisen johdolla 13 kiloa. Olin niin sanotusti ajokoirakunnossa.

– Näyttelen seppä Ilmarista ja idea oli juuri se, että hahmo on sitkeä ja fyysistä työtä tekevä ukko, eli ehkä ne pitsat ei näy siinä mahassa, Rahkonen nauraa.

Rahkonen sanoo, että pystyi pitämään henkisen puolen balanssissa melko hyvin kovasta treenistä huolimatta johtuen urheilutaustastaan. Hän kertoo, että hurja fyysinen rutistus opetti myös jotain.

– Ehkä nyt tulee syötyä vähän enemmän kasviksia kotona. Ehkä myös tietty säännöllisyys tuli jäädäkseen, mutta ei ihan niissä painoissa kuitenkaan, Rahkonen toteaa.