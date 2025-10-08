Tuukka Temonen postasi Instagram-tililleen yhteiskuvan hänestä ja Olga Temosesta. Julkaisu on kerännyt alle vuorokaudessa yli 40 000 tykkäystä.

Elokuvaohjaaja Tuukka Temonen perheineen saapui hänen ohjaamansa Cancel-elokuvan kutsuvierasensi-iltaan Helsingin Finnkino Tennispalatsiin tiistaina 7. lokakuuta. Temoset saapuivat koko perheen voimin tilaisuuden punaiselle matolle.

Ennen ensi-iltaa Tuukka postasi Instagram-tililleen yhteiskuvan puolisonsa, näyttelijä Olga Temosen kanssa.

– Cancelin ensi-ilta ja parasta deittiseuraa, Tuukka kirjoittaa postaamansa kuvan yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Julkaisu on kerännyt alle vuorokaudessa yli 40 000 tykkäystä ja miltei 2000 kommenttia.

– Ihana kuva, Salkkareista tuttu näyttelijä Monika Lindeman kommentoi.

– Upeimmat rakkaudet, näyttelijä Pilvi Hämäläinen kirjoittaa.

– Hei ihanat, parasta iltaa ja menestystä – kaikki elokuviin, näyttelijä Satu Silvo raapustaa.

Olga sairastaa parantumatonta aivosyöpää. Keväällä kävi ilmi, että aivokasvain oli uusiutunut.

Tuukka kertoi hiljattain Aki Linnanahde Talk Show -podcastissa puolisonsa voinnista.

– Eihän hän tietenkään hyvin voi... tai voi hyvin, mieli toimii ihan täysin. Lähimuistissa on vähän häikkää. Hän elää omassa rajatussa maailmassaan ihan täysillä ja rakkauden ympäröimänä, tietenkin, hän kertoi.

Tuukan mukaan Olga ei enää selviä arjesta yksin. Arki on Olgalle työlästä ja vaikeaa, ja hän tarvitsee apua ympäri vuorokauden.