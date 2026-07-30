Hyundain ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmaux on aloittanut Suomen MM-ralliviikonlopun pohja-ajalla. Toyotan Sami Pajari oli Harjulla kuudenneksi nopein.

Hyundai-kuski kaahasi lyhyellä Harjun erikoiskokeella ajan 2.06,7. Tallitoveri Thierry Neuville oli toiseksi nopein ja ajoi 1,1 sekuntia tallikaveriaan hitaammin. Elfyn Evans oli Toyotan nopein kuljettaja Sebastien Ogierin kanssa. Molemmat jäivät pohja-ajasta 1,2 sekuntia. Sijoitukset kolme ja neljä.

Viron MM-rallissa voittoa juhlinut Pajari jäi 1,9 sekuntia kärjen vauhdista. Hyundailla Suomen MM-rallissa ajava Esapekka Lappi oli lopulta kahdeksanneksi nopein. Aikaeroa kärkeen kertyi kolme sekuntia.

Suomen MM-ralli jatkuu huomenna yhdeksällä erikoiskokeella.

Katso videolta Sami Pajarin ajoa Harjulta sekä kommentit avauspätkän jälkeen.

EK 1 Harju (2,58 km)