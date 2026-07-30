Rallin kaksinkertaista maailmanmestaria Kalle Rovanperää kuullaan perjantaina MTV:n rallilähetyksessä.

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Rovanperä on asiantuntijavieraana MTV:n selostamossa Suomen MM-rallin EK5:n eli Hohon erikoiskokeella. Aleksis Ärjen selostama lähetys käynnistyy perjantaina kello 11.50.

Rovanperä on Suomen MM-rallissa vauhdissa jo torstaina, kun hän ajaa kartturinsa Jonne Halttusen kanssa Harjun avauserikoiskokeella näytösajon Halttusen omistamalla Toyota Corolla GT AE86:lla. Perjantai-illan toisen vedon yhteydessä Halttunen ajaa pätkän läpi yksinään.

Suomen MM-rallin testierikoiskoe käynnistyy torstaina aamuyhdeksältä.