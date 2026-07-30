Euroopan jalkapalloliitto Uefa ilmoitti torstaina, että se aikoo boikotoida Fifan järjestämiä MM-turnauksia, mikäli se ei muuta suunnitelmiaan myydä MM-kisojen osakkeita ulkopuolisille sijoittajille. Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoo MTV Urheilulle, että päätös oli yksimielinen.
Lue myös: Uefa boikotoi jalkapallon MM-kisoja
Lue myös: Gianni Infantinon suunnitelma sai jalkapallomaailman raivoamaan – nyt puhuu lajipamppu
Lue myös: Jalkapallokulisseissa kuhisee – Fifa-pomo reagoi: Kirje ja melkoista houkuttelua
Uefa järjesti torstaina hätäkokouksen seurauksena Fifan ja sen puheenjohtajan Gianni Infantinon suunnitelmille. Kokouksessa ei ollut kahta sanaa siitä, että minkälaisen linjan Euroopan lajiliitto valitsee. Sama oli Suomen Palloliiton kohdalla.
– Suomen Palloliitto tukee sataprosenttisesti Uefan linjaa, joka tuossa kokouksessa yksimielisesti vahvistettiin. Oltiin siinä mielessä yhdessä rintamassa. Palloliiton kanta päätettiin eilen illalla hallituksen kokouksessa. Tämä on sen verran tärkeä asia, että ei haluta myydä jalkapallon sielua yksityisille sijoittajille. Pidetään kiinni tästä eurooppalaisen urheilun mallista, jossa kaikki tuotto, joka tulee Fifan kilpailuista, jää sataprosenttisesti jalkapallon hyväksi, Lahti kertoo MTV Urheilulle.
Lahden mukaan kokouksessa käytettiin paljon puheenvuoroja, joissa nousi esille se, että tyytymättömyyttä oli runsaasti Fifan toimintatapaan. Kaikki puheenvuorot tukivat Uefan linjaa.
– Hyvä hallintotapa oli kaukana. Edes Fifan neuvoston (Fifa Council) eurooppalaiset jäsenet eivät olleet kuulleet yhtään mitään tästä. Valmistelu oli tapahtunut hyvin pienessä piirissä Fifan johdossa, Lahti sanoo.
Suomalaisittain asiaan tuo erityistä mielenkiintoa se, että Helmareiden (Suomen naisten jalkapallomaajoukkue) pitäisi pelata MM-jatkokarsintaa myöhemmin syksyllä.
– Toivon mukaan tämä seikkailu saadaan ratkaistua ennen sitä. TIlanne on kuitenkin se, että eurooppalaisen jalkapalloilun arvo globaalissa jalkapallokuviossa on niin suuri, että se totta kai vaikuttaa kokonaisarvoon, jos eurooppalaiset liitot eivät osallistu siihen, Lahti toteaa.