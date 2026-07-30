Lounais-Ranskan paloviranomaiset sanovat olevansa optimistisia sen suhteen, ettei palo enää etenisi.
Maastopalojen riivaaman Lounais-Ranskan alueella on tänään ollut ensimmäinen hieman optimistisempi päivä, kertoo paikallinen viranomainen.
Ranskalaiset palopelastajat ovat taistelleet liekkejä vastaan viinikaupunki Bordeaux'n länsipuolella. Alueen jättipalot ovat kuitenkin rauhoittumassa.
Paloviranomaiset sanoivat aiemmin tänään olevansa kohtuullisen optimistisia sen suhteen, ettei palo enää etenisi.
Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin kaksi palopelastajaa on kuollut tulipalossa.
Etelä-Euroopan maastopaloriski kasvanut
Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen.
Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä.
Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä.
Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos.