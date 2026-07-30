Kanye Westin ja hänen entisen avustajansa Lauren Pisciottan sovintoratkaisun ehtoja ei julkistettu.
Yhdysvaltalainen rap-artisti Kanye West sovitteli entisen avustajansa Lauren Pisciottan häntä vastaan nostaman kanteen seksuaalisesta väkivallasta, kertoo People.
Peoplen tarkastelemista asiakirjoista käy ilmi, että West ja Pisciotta pääsivät asiassa sovintoon 23. heinäkuuta. Los Angelesin tuomioistuimelle toimitetun asiakirjan mukaan Pisciotta aikoo jättää hakemuksen kanteen hylkäämisestä 45 päivän kuluessa sovintopäivästä.
– Asia on ratkaistu, Pisciottan asianajaja totesi ytimekkäästi Peoplelle antamassaan lausunnossa.
Sovintoratkaisun ehtoja ei ole julkistettu.
Kanye West ja Lauren Pisciotta saavuttivat sovinnon.
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Pisciotta nosti ensimmäisen kanteen Westiä vastaan kesäkuussa 2024. Tuolloin hän väitti joutuneensa seksuaalisen häirinnän, perusteettoman irtisanomisen ja sopimusrikkomuksen kohteeksi toimiessaan Westin avustajana vuosina 2021–2022. West kiisti syytökset.