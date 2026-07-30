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Ex-avustaja syytti Kanye Westiä järkyttävistä teoista – nyt saavutettiin sovinto Kanye West on kiistänyt kaikki Lauren Pisciottan esittämät syytökset. /All Over Press Julkaistu 29 minuuttia sitten Alexia Tänav Kanye Westin ja hänen entisen avustajansa Lauren Pisciottan sovintoratkaisun ehtoja ei julkistettu. Yhdysvaltalainen rap-artisti Kanye West sovitteli entisen avustajansa Lauren Pisciottan häntä vastaan nostaman kanteen seksuaalisesta väkivallasta, kertoo People. Peoplen tarkastelemista asiakirjoista käy ilmi, että West ja Pisciotta pääsivät asiassa sovintoon 23. heinäkuuta. Los Angelesin tuomioistuimelle toimitetun asiakirjan mukaan Pisciotta aikoo jättää hakemuksen kanteen hylkäämisestä 45 päivän kuluessa sovintopäivästä. – Asia on ratkaistu, Pisciottan asianajaja totesi ytimekkäästi Peoplelle antamassaan lausunnossa. Sovintoratkaisun ehtoja ei ole julkistettu. Kanye West ja Lauren Pisciotta saavuttivat sovinnon. Lue myös: Ex-avustaja syyttää Kanye Westiä huumaamisesta ja seksuaalisesta väkivallasta P. Diddyn studiosession aikana Pisciotta nosti ensimmäisen kanteen Westiä vastaan kesäkuussa 2024. Tuolloin hän väitti joutuneensa seksuaalisen häirinnän, perusteettoman irtisanomisen ja sopimusrikkomuksen kohteeksi toimiessaan Westin avustajana vuosina 2021–2022. West kiisti syytökset.

Saman vuoden lokakuussa Pisciotta laajensi kannettaan. Hän väitti Westin muun muassa kosketelleen ja kourineen häntä ja tunkeutuneen häneen useita kertoja ilman lupaa.

Pisciotta väitti myös, että West olisi huumannut hänet ja kohdistanut häneen seksuaalista väkivaltaa Westin ja Sean "P. Diddy" Combsin yhteisen studiosession aikana. Naisen mukaan väitetyt teot tapahtuivat ennen kuin hän alkoi työskennellä Westille.

Heinäkuussa 2025 Pisciotta jätti toisen kanteen, johon hän lisäsi syytöksiä muun muassa pahoinpitelystä ja raiskauksesta. Kanteessaan Pisciotta väitti, että West olisi muun muassa yrittänyt tunkeutua hänen emättimeensä sormillaan, suudellut häntä väkisin ja raiskannut hänet työmatkan aikana vuonna 2021.

Myös tuolloin West kiisti syytökset edustajiensa välityksellä.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

Kanye West sovitteli entisen avustajansa nostaman kanteen | MTV Uutiset