Suomalaiset ruokayhtiöt ovat reagoineet pikaisesti tietoon afrikkalaisesta sikarutosta.

HK Foods on keskeyttänyt sianlihan viennin afrikkalaisen sikaruttoepäilyn vuoksi, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Toimitusjohtaja Juha Ruohola arvioi lehdelle, että vientikielto tärkeille Aasian markkinoille voi kestää vuosia.

Ruokaviraston mukaan afrikkalaista sikaruttoa on todettu alustavissa tutkimuksissa luonnonvaraisissa villisioissa Virolahdella Itä-Suomessa.

Maaseudun tulevaisuuden mukaan HK Foods selvittää, onko rajoitusvyöhykkeellä HK Foodsin sopimustuottajia tai onko alueelta toimitettu sikoja yhtiölle.

Myös Atria ryhtyi toimiin

Atria Suomen lihaliiketoiminnasta ja viennistä vastaava johtaja Markku Hirvijärvi sanoo Maaseudun tulevaisuudelle yhtiön odottavan virallisia ohjeita viranomaisilta, mutta ensimmäisiin toimiin on jo ryhdytty Ruokaviraston tiedotteen perusteella.

– Jos tämä virallistuu positiiviseksi ASF-tapaukseksi Suomessa, sillä on todella iso vaikutus koko Suomen sianlihantuotannolle ja koko ketjulle, Hirvijärvi sanoo.

Hänen mukaansa vienti useisiin kolmansiin maihin voi pysähtyä välittömästi, koska kaikki maat eivät hyväksy alueellisia rajoituksia.

Suomessa nyt tehty, alustava positiivinen tulos afrikkalaisesta sikarutosta varmistetaan vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratoriossa Espanjassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tauti on todettu Suomessa. Tauti ei tartu ihmisiin.

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