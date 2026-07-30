Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedotti torstaina, että Venäjä ei saa osallistua miesten, nuorten ja alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin kaudella 2026-2027. Naisten MM-kisaosallistumista arvioidaan marraskuussa.

Venäjä oli pyytänyt mahdollisuutta osallistua miesten, naisten, nuorten sekä alle 18-vuotiaiden poikien ja tyttöjen MM-kisoihin. IIHF oli käsitellyt asiaa kokouksessaan ja arvioinut erikseen jokaista MM-turnausta. Se otti huomioon turvallisuuden, turvatoimet, toiminnan toteututtavuuden ja urheilun rehellisyyden suhteessa Venäjän osallistumispyyntöön.

IIHF:n neuvosto päätti tarkastelun perusteella, ettei Venäjälle anneta lupaa osallistua miesten, nuorten ja alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin. Taustalla on tarkastelun alla olleisiin asioihin liittyvät huolenaiheet. Naisten MM-turnauksesta ei tullut vielä päätöstä, vaan sitä tarkastellaan uudelleen marraskuussa.