Toyotan Sami Pajari ajoi jo kolmannen pohja-aikansa yhtä monella erikoiskokeella Viron MM-rallissa.
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Pajari oli reilun 17 kilometrin Kanepin erikoiskokeella 0,8 sekuntia Hyundain Adrien Fourmaux'ta nopeampi. Toyotan tallikaveri Oliver Solberg pääsi 1,2 sekunnin päähän suomalaisesta.
– Tuntui todella hyvältä. Nautin todella paljon. Tämä on superhieno erikoiskoe näillä autoilla ja näissä olosuhteissa, Pajari iloitsi.
Myös M-Sportin Martins Sesks pääsi alle kahden sekunnin päähän Pajarista, mutta häntä rasittaa heti päivän alussa tullut 20 sekunnin aikarangaistus shakedownilla tulleen osuman aiheuttamasta viivästyksestä.
Pajari ajoi pohja-ajan ensimmäisen lenkin jokaisella erikoiskokeella. Hän johtaa pienelle tauolle mentäessä kisaa 4,1 sekunnilla Solbergiin.
Fourmaux on kisassa kolmantena 4,9 sekuntia jääneenä. Seuraavina Hyundain Thierry Neuville (+11,1) ja Toyotan Sebastien Ogier (+14,6). Muista Toyota-kuskeista Takamoto Katsuta ja Elfyn Evans ovat jo liki puoli minuuttia perässä.