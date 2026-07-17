Sami Pajari aloitti Viron MM-rallin erinomaisesti ajamalla heti pohjat.
Pajari päihitti toiseksi nopeimman ajan ajaneen Hyundain Adrien Fourmaux'n 2,4 sekunnilla. Oliver Solberg oli etapin kolmanneksi nopein (+2,6).
Kisan toinen suomalainen Esapekka Lappi jäi kauas Pajarin kärkivauhdista. Lappi oli lopulta avauserikoiskokeella vasta yhdeksäs (+10,8).
– Alussa en ajanut ihan niin lujaa kuin pitää. Loppua kohden lähti tulemaan paremmin, mutta on tuo aika todella huono. Olen kyllä vähän yllättynyt tuosta, Lappi hämmästeli maalissa.
EK1 Raanitsa 1 (21,45 km)
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