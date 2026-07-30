Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Venäjän iskussa käytetty ohjus saattaa olla peräisin Pohjois-Koreasta.
Venäjän torstain vastaisena yönä tekemä ohjusisku surmasi ainakin kuusi saman perheen jäsentä Ukrainan keskiosassa Kryvyi Rihin ulkopuolella. Viranomaiset pelkäävät myös neljän muun perheenjäsenen kuolleen.
Asiaa tutkitaan Zelenskyin mukaan vielä lisää. Tällä hetkellä ohjusta kuitenkin pidetään pohjoiskorealaisena, hän sanoo.
Zelenskyi sanoi viikonloppuna, että Venäjä on pyytänyt Pohjois-Korealta 30 000 sotilasta avuksi sodassa Ukrainaa vastaan.