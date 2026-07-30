Osa helsinkiläiskoululaisten vanhemmista ei halua lähettää lapsia lähikouluista Itäkeskukseen.
Osa helsinkiläiskoululaisten vanhemmista vastustaa voimakkaasti kaupungin päätöstä koulualueiden muutoksista.
Helsinki on päättänyt muuttaa oppilaaksiottoalueiden rajoja niin, että osa Itä-Helsingin koululaisista aloittaisi koulunsa Itäkeskuksen peruskoulussa lähikoulujen sijaan.
Yksi lähikouluista, jonka alueelta lapsia ollaan ohjaamassa Itäkeskukseen, on Hertsikan ala-aste. Koulun koti- ja kouluyhdistyksessä toimiva Mira Kärkkäinen sanoo olevansa huolissaan koulumatkan muuttumisesta vaarallisemmaksi.
– Meillä on (lähikoulussa) alikulku, jonka kautta pääsee kouluun. Laskeskelin, että Itäkeskuksen kouluun pitäisi mennä tien yli kolme kertaa. Ja jos mietin kolmea omaa lastani, meidän elämämme on aivan eri suunnassa, Kärkkäinen sanoo.
Kärkkäisen omat lapset käyvät myös Herttoniemessä sijaitsevaa Hertsikan ala-astetta, mutta tuleva muutos ei koske heitä.
Kärkkäinen on yksi kolmesta alueen asukkaasta, jotka kirjoittivat aiheesta myös Helsingin Sanomien mielipideosastolla.
Mira Kärkkäinen on huolissaan lasten koulumatkan muutoksista.
Oppilasmääriä halutaan tasata
Helsingin kaupungilta kerrottiin MTV:lle aiemmin, että koulualueiden muutoksella halutaan tasata koulujen oppilasmääriä tietyissä Itä-Helsingin kouluissa. Ilman muutosta osa kouluista jatkaisi ahtaissa tiloissa.