"Pitäisi mennä tien yli kolme kertaa" – helsinkiläisäiti vastustaa koulupiirimuutosta

– Meillä on (lähikoulussa) alikulku, jonka kautta pääsee kouluun. Laskeskelin, että Itäkeskuksen kouluun pitäisi mennä tien yli kolme kertaa. Ja jos mietin kolmea omaa lastani, meidän elämämme on aivan eri suunnassa, Kärkkäinen sanoo.

Kieliasia mietityttää kuitenkin myös, sillä hän arvelee osan lapsista kärsivän, jos moni tarvitsee tukea kielen kanssa. Hän pelkää erityisesti arempien saattavan jäädä ilman tukea.

– Jos siellä (luokassa) on paljon apua tarvitsevia lapsia, kuinka paljon opettajalla on aikaa antaa apua muille lapselle? Varsinkin, jos he ovat hiljaisia, Kärkkäinen pohtii.