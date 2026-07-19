Sami Pajari on enää yhden erikoiskokeen päässä uransa ensimmäisestä MM-rallivoitosta.
Rallia johtava Pajari jatkoi sunnuntaina vahvaa ajoaan. Pohja-aikaan suomalainen ei kuitenkaan yltänyt. Hän jäi lopulta Oliver Solbergin pohjista 0,4 sekuntia.
– Ei ollut suunnitelma ajaa erityisesti sunnuntaipisteistä. Fiilis on aika jees ja tuli tosi mukavasti tuo aika. Mielestäni tultiin aika varman päälle. Mutta kun fiilis on hyvä, niin ajatkin ovat tuollaisia, Pajari summasi.
Taistelu kolmannesta sijasta sai erikoiskokeella lähesä ratkaisevan käänteen, kun Thierry Neuville jäi Adrien Fourmaux'sta 7,9 sekuntia. Kaksikon välinen ero on nyt 9,8 sekuntia Fourmaux'n eduksi.
Kisan päättävä erikoiskoe ja Power Stage käynnistyy kello 13.15.
EK 17 Kääriku 1 (24,39 km)
|Sija
|Kuljettaja
|Talli