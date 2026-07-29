Sebastien Ogier palaa viikonloppuna Suomen MM-rallissa yhteen pitkäaikaisen kartturinsa Julien Ingrassian kanssa, kun hänen nykykartturinsa Vincent Landais joutui yllättäen vetäytymään kisasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Tämä avaa loppukaudelle oven vuoden 1993 ainutlaatuisen tempun toistumiseen.

Ingrassia on Ogierille enemmän kuin tuttu mies, sillä he tekivät kuljettaja–kartturi-parina yhteistyötä 15 vuoden ajan. Kaksikko nousi yhdessä Ranskan kansalliselta tasolta maailman huipulle ja voitti yhdessä 8 MM-titteliä.

Ingrassia ei kuitenkaan ole kartturoinut metriäkään sen jälkeen, kun hän lopetti ammattilaisena MM-rallikauden 2021 päätteeksi.

Landais'n kanssa Ogier on ajanut yhdessä kauden 2022 viimeisestä MM-rallista lähtiien. Siinä sivussa he ovat voittaneet 14 MM-rallia ja yhden maailmanmestaruuden.

Tämän kauden MM-pisteissä kaksikon ero sarjan kärkeen on 38 pistettä, ja kun kisoja on Suomi mukaan lukien ajamatta enää viisi, Landais tuskin pystyy viemään nimiinsä karttureiden maailmanmestaruutta, vaikka Ogier loppukauden aikana Elfyn Evansin edelle kiilaisikin.

Tämän myötä on mahdollista, että ensimmäistä kertaa 33 vuoteen – ja vasta toista kertaa MM-sarjan historiassa – voidaan nähdä tilanne, jossa kuljettajien ja karttureiden maailmanmestaruus jakautuu kahden eri autokunnan kesken.

Vuonna 1993 kuljettajien maailmanmestaruuden voitti Juha Kankkunen, mutta karttureiden maailmanmestariksi kruunattiin hänen taakseen hopealle jääneen Francois Delecourin kakkoskuljettaja Daniel Grataloup.