Suomen Palloliitto tiedotti torstai-iltana, että se vetää tukensa pois kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajalta Gianni Infantinolta.

Palloliitto kokousti keskiviikkona, jolloin käsittelyssä olivat Fifan aikeet myydä osa MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. Torstaina Euroopan jalkapalloliitto Uefa ilmoitti yhdessä rintamassa Suomen ja muiden jäsenmaiden kanssa, että he boikotoivat MM-kisoja, mikäli suunnitelmat eivät muutu. Nyt Palloliitto on myös kääntänyt kantansa liittyen Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon tukemiseen tulevissa vaaleissa.

– Kerroimme aiemmin tukemme perustuvan siihen, että uskoimme FIFAn hallinnon kehittyvän läpinäkyvämpään suuntaan sen ylimmän johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Kehitys ei ole vastannut odotuksiamme. Päinvastoin, useat viimeaikaiset tapahtumat ovat vahvistaneet huoltamme FIFAn hallinnon läpinäkyvyydestä ja päätöksenteon riippumattomuudesta, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoi liiton tiedotteessa.

Palloliitto kertoo tiedotteessaan, että näkemys perustuu siihen, mikä on jalkapallon ja sen hyvän hallinnon kannalta kestävää.

– Tässä asiassa näkemyksemme on yhteneväinen eurooppalaisen jalkapalloyhteisön kanssa. Yhtä vakava kysymys kuin itse sisältö on tapa, jolla FIFA toi ehdotuksen jäsenliittojen tietoon. Luottamus rakentuu avoimuudesta. Kun näin merkittäviä muutoksia valmistellaan suljetusti ja jäsenliittojen vaikutusmahdollisuuksia kaventaen, luottamus ei vahvistu vaan heikkenee, Lahti totesi.

– FIFA on itse vuosien ajan korostanut riippumattoman päätöksenteon merkitystä ja puuttunut tilanteisiin, joissa ulkopuoliset tahot ovat pyrkineet vaikuttamaan jalkapallon toimijoiden päätöksiin. Mielestämme nyt esitetyt suunnitelmat eivät ole tämän periaatteen hengen mukaisia, Lahti sanoi.