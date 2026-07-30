Iguaani lähti karkuteille Järvenpäässä.
Järvenpääläisen Aki Peltokosken puolitoistametrinen lemmikki-iguaani Rex karkasi rivitalon päätyasunnon pihalta eilen keskiviikkona iltapäivällä.
Rex on kasvissyöjä ja ei ole vaarallinen ihmisille. Kuva: Aki Peltokosken kotialbumi.
Rex on noin 13–14-vuotias, mikä vastaa Peltokosken mukaan 80 vuotta ihmisen iässä. Omistaja epäilee eläimen lähteneen luonnonmukaiselle tarpeelle kuolla yksin.
– Uskon, että sen kuolema lähestyy. Se haluaa pitää oman pesänsä puhtaana, eikä jää mökkiinsä kuolemaan.
Omistajan mukaan Rex on vähän alle 150 cm pitkä naaras. Kuva: Aki Peltokosken kotialbumi.
Rex lähti omille teilleen pihalta, jossa se oli rentoutunut aiemmin normaaliin tapaansa.
– En usko, että kukaan on vienyt sitä. Oltiin täällä sisällä ja se oli pari minuuttia yksin ulkona loikoilemassa ennen kuin se yhtäkkiä hävisi.
Paikalliset auttavat etsinnöissä
Peltokosken mukaan eläin on kiltti ja sitä voi esimerkiksi silittää. Rexin lähtö herättää huolta.