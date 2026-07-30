Presidentti Alexander Stubb julkaisi Instagramissa yhteiskuvan Susijengiin kuuluvien pelaajien kanssa.
Yhdysvalloista takaisin Suomeen palannut tasavallan presidentti Alexander Stubb vietti iltaa Susijengistä tuttujen koripalloilijoiden ja heidän puolisoidensa kanssa.
Stubb julkaisi kaksi iloista otosta seuraajilleen, jossa ensimmäisessä kuvassa hänen kanssaan ovat mukana koripalloilijat Lauri Markkanen, Sasu Salin, Mikael Jantunen ja Elias Valtonen.
Seuraavassa otoksessa näkyvät myös puolisot.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Paluu Suomeen hyvässä seurassa. Kiitos mukavasta illasta, Stubb kirjoittaa.
Seuraajat kommentoivat julkaisua ja pohtivat pelaajien ja Stubbin pituuseroa.
– Tervetuloa Suomeen, henkilö kirjoittaa.
– Aika korkeita kundeja, seuraajaa tuumii.
– Onko kukaan ikinä maininnut sinulle, että olet himpun verran pitkä tyyppi? Itse just huomasin tuosta viimeisestä kuvasta. Oletko korista ikinä miettinyt, henkilö kommentoi.