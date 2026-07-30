Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoi tarkempia lukuja Pohjois-Amerikassa järjestetyistä jalkapallon miesten MM-kisoista. Mukana lukemissa olivat myös eväsmyynnit.
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Stadioneilla myytiin yhteensä lähemmäs 675 000 hot dogia. Fifan mukaan se vastaisi lähes 135 kilometrin pituista jonoa, jos ne asetettaisiin peräkkäin. Se vastaa myös noin 1350 jalkapallokenttää.
Juomapuolelta virvoitusjuomia ja vesipulloja myytiin 4,6 miljoonaa kappaletta ja yli 5,5 miljoonaa olutta.
Vapaaehtoisia oli turnauksessa 43 000 ja turvallisuushenkilökuntaa 73 700 henkilöä. Katsojia otteluissa kävi 6,8 miljoonaa.