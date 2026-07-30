Turun Inter on kaatanut Turkin suurseura Basaksehirin jalkapallon Konferenssiliigan karsinnoissa yhteismaalein 3–1. Otteluparin ensimmäinen osa päättyi viime viikolla Istanbulissa 1–1-tasatulokseen, ja Inter otti torstaina Turussa 2–0-voiton.
Toisessa osaottelussa Jasse Tuominen siirsi Interin johtoon avauspuoliajalla ja Clinton Jephta viimeisteli loppulukemat toisella puoliskolla. Inter kohtaa kolmannella karsintakierroksella Liechtensteinin Vaduzin.
Toisessa samaan aikaan käynnistyneessä Konferenssiliigan karsintaottelussa Ilves päihitti dramaattisten vaiheiden jälkeen islantilaisen Stjarnanin yhteismaalein 3-2.
Jesse Kilo vei Ilveksen johtoon avauspuoliajalla, ja lopulta ottelu eteni jatkoajalle. Stjarnan nousi toisella puolikkaalla tasoihin, mutta Tatu Miettusen osuma vei ottelun rangaistuspotkukilpailuun. Ilves sai pallon maaliin viimeisillä jatkoajan sekunneilla, mutta se hylättiin paitsiona.
Stjarnanin ensimmäinen laukoja epäonnistui pilkkukisassa ja Ilves onnistui jokaisella yrittämällä. Ratkaisevan maalin viimeisteli Jardell Kanga. Se takasi Ilvekselle rangaistuspotkukisan voiton lukemin 5-4.