Toyotan Elfyn Evans otti heti reippaan johdon rallin MM-sarjan avaavan Monte Carlon osakilpailun aluksi.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Monte Carlon MM-ralli 22.–25.1. To: EK 1–3 klo 16.45 alkaen

Pe: EK 4–9 klo 9.50 alkaen

La: EK 10–13 klo 9.20 alkaen

Su: EK 14–17 klo 8.50 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Evans oli noin 22 kilometrin mittaisella Toudonin/Saint-Antoninin ensimmäisellä erikoiskokeella 12 sekuntia tallikaveriaan Sebastien Ogieria nopeampi.

Toyotan Oliver Solberg yllätti ajamalla vain 5,6 sekunnin päähän Evansista.

– Tämä on vasta alkua. Ei ole syytä innostua vielä, Evans sanoi maalissa.

– On vaikea tietää, missä pidon rajat menevät näissä olosuhteissa. Tästä tulee pitkä viikonloppu, Ogier totesi.

Hyundain kuljettajista Adrien Fourmaux hävisi 19,9 sekuntia ja Thierry Neuville otti peräti 43,5 sekuntia takkiin Evansiin nähden.

Myös Toyotan Sami Pajari kärsi pahasti. Suomalaiskuskin ero Evansiin repesi 44,5 sekuntiin.

– Oli kyllä haastavaa. Siis varmasti on kaikille haastavaa, mutta oli tosi vaikea. Aika paljon yllätyksiä ja aika paljon oli jo likaa siellä, Pajari totesi.

Torstain avauspäivään lähdettiin erittäin vaihtelevissa olosuhteissa. EK1:llä tie oli lähinnä paljas, mutta paikoin liukas. Toisella pätkällä on luvassa jo lumisia teitä.

Kuskeista Ogier ja Evans valitsivat avauspäivään neljä nastarengasta ja kaksi superpehmeää. Muilla kärkikuskeilla on käytössään kaksi lumirengasta ja neljä nastarengasta.

Olosuhteista ja rengasvalinnoista johtuen voimasuhteet saattavat elää päivän aika runsaastikin. Torstaina ajetaan kaikkiaan kolme erikoiskoetta.

EK1 Toudon / Saint-Antonin, 21,9 km: