Keskiaikaisessa Euroopassa nähtiin oikeudenkäyntejä, jotka vaikuttavat nykynäkökulmasta lähes uskomattomilta.
Rikoksista saatettiin keskiajalla syyttää eläintä. Useimmiten syytettyjen penkille joutui sika, kertoo yhdysvaltalainen tiedejulkaisu Popular Science.
Eläintä vastaan nostetut syytteet eivät olleet pilaa tai näytöksiä, vaan täysin virallisia oikeusprosesseja, jotka saattoivat päättyä hirttotuomioon.
Lue myös: Oikeus linjasi: Norsut eivät ole ihmisiä
Sioille maistui myös ihmisliha
Vielä keskiajalla siat muistuttivat paljon enemmän villisikoja kuin nykysiat. Ne olivat suuria, nopeita, voimakkaita ja kaikkiruokaisia.
Kaikkiruokaisuus teki niistä jätehuollon kannalta hyödyllisiä, mutta toisaalta vaarallisia, etenkin lapsille.
Popular Sciencen mukaan eri puolilla Eurooppaa tunnetaan satoja tapauksia, joissa siat tappoivat ja söivät pienen uhrinsa.