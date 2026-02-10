Oliko kuningatar Kaarina Maununtytär juuriltaan suomalainen, ja miltä hän oikeasti näytti? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia uudessa tutkimuksessa.

Ainoa Suomen puolelle haudattu Ruotsin kuninkaallinen, aikansa kohujulkkis Kaarina Maununtytär (1550–1612), nauttii Suomessa ja etenkin Turussa kulttimainetta.

Kaarina Maununtytär haudattiin Turun tuomiokirkkoon 1600-luvulla, mutta haudalle tuodaan edelleen kukkia. Hautapaikka on lisäksi kirkon suosituin nähtävyys.

Kaarina Maununtyttäreen liitettyjä esineitä ja materiaaleja esillä Turun Tuomiokirkossa tiistaina.Str / Lehtikuva

Tutkimusta voi verrata lääkärintarkastukseen

150 vuotta Kaarina Maununtyttären ruumis on saanut olla katseilta piilossa, mutta tiistaina hauta avattiin.

Turun tuomiokirkossa alkaa peruskorjaus, mikä tarjosi oivallisen mahdollisuuden tutkia myös Turkuun haudattua kuninkaallista.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Kaarinan elämästä nykyaikaisen tieteen keinoin, vainajaa ja hänen hautarauhaansa kuitenkin kunnioittaen.

– Vainajan jäännöksiä käsitellään äärimmäisen kunnioittavasti ja niihin kajotaan vain siltä osin kuin tutkimus välttämättä edellyttää. Tutkimusta voikin verrata lääkärintarkastukseen, tutkimuksen johtaja, dosentti Ulla Nordfors kertoo tiedotteessa.

Myös mahdollinen suomalaisuus selviää

Nordforsin mukaan uudessa tutkimuksessa pyritään saamaan selville sellaisia asioita, joita kirjalliset lähteet eivät kerro, kuten yksityiskohtaista tietoa kuningattaren terveydestä ja ruokavaliosta.



Tarvittavat näytteet otetaan kahden viikon aikana. Tulokset selviävät parin vuoden sisällä.

– Teoriassa voimme tutkia sitä, kuinka pitkään Kaarinaa imetettiin lapsena. Voidaan tutkia, oliko hän lapsuudessa terve, ja minkälaista hänen lapsuusaikansa oli. Yritämme tutkia myös, minkälainen hänen elämänsä oli 35 viimeisen vuoden aikana, kun hän eli Liuksialassa. Siitä ajasta ei paljonkaan kirjallisia lähteitä ole, Nordfors kommentoi MTV Uutisille.

Myös sukulaisuussuhteita voidaan tutkimuksella tarkentaa.

– Tässä on monta vuosisataa välissä, eli lähisukulaisia ei varmasti löydy, mutta me voimme tutkia Kaarinan geneettisiä juuria ja selvitämme pitävätkö populaariset tarinat suomalaisjuurista paikkaansa.

Mahdollinen suomalaisuus pystytään siis selvittämään.

Tutkimus on osa Tampereella sijaitsevan museokeskus Vapriikin vuonna 2028 avautuvaa näyttelyä. Tuolloin Kaarinan kruunajaisista tulee kuluneeksi 460 vuotta.