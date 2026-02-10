Oliko kuningatar Kaarina Maununtytär juuriltaan suomalainen, ja miltä hän oikeasti näytti? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia uudessa tutkimuksessa.
Ainoa Suomen puolelle haudattu Ruotsin kuninkaallinen, aikansa kohujulkkis Kaarina Maununtytär (1550–1612), nauttii Suomessa ja etenkin Turussa kulttimainetta.
Kaarina Maununtytär haudattiin Turun tuomiokirkkoon 1600-luvulla, mutta haudalle tuodaan edelleen kukkia. Hautapaikka on lisäksi kirkon suosituin nähtävyys.
Kaarina Maununtyttäreen liitettyjä esineitä ja materiaaleja esillä Turun Tuomiokirkossa tiistaina.Str / Lehtikuva
Lue myös: Turussa Maarian kirkon arkeologisissa kaivauksissa lähes tuhat löytöä
Tutkimusta voi verrata lääkärintarkastukseen
150 vuotta Kaarina Maununtyttären ruumis on saanut olla katseilta piilossa, mutta tiistaina hauta avattiin.
Turun tuomiokirkossa alkaa peruskorjaus, mikä tarjosi oivallisen mahdollisuuden tutkia myös Turkuun haudattua kuninkaallista.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Kaarinan elämästä nykyaikaisen tieteen keinoin, vainajaa ja hänen hautarauhaansa kuitenkin kunnioittaen.
– Vainajan jäännöksiä käsitellään äärimmäisen kunnioittavasti ja niihin kajotaan vain siltä osin kuin tutkimus välttämättä edellyttää. Tutkimusta voikin verrata lääkärintarkastukseen, tutkimuksen johtaja, dosentti Ulla Nordfors kertoo tiedotteessa.
Lue myös: Hämeessä tehtiin ainutlaatuinen muumiolöytö – tutkimuksesta toivotaan vastauksia nykyajan sairauksiin
Myös mahdollinen suomalaisuus selviää
Nordforsin mukaan uudessa tutkimuksessa pyritään saamaan selville sellaisia asioita, joita kirjalliset lähteet eivät kerro, kuten yksityiskohtaista tietoa kuningattaren terveydestä ja ruokavaliosta.
Tarvittavat näytteet otetaan kahden viikon aikana. Tulokset selviävät parin vuoden sisällä.
– Teoriassa voimme tutkia sitä, kuinka pitkään Kaarinaa imetettiin lapsena. Voidaan tutkia, oliko hän lapsuudessa terve, ja minkälaista hänen lapsuusaikansa oli. Yritämme tutkia myös, minkälainen hänen elämänsä oli 35 viimeisen vuoden aikana, kun hän eli Liuksialassa. Siitä ajasta ei paljonkaan kirjallisia lähteitä ole, Nordfors kommentoi MTV Uutisille.
Myös sukulaisuussuhteita voidaan tutkimuksella tarkentaa.
– Tässä on monta vuosisataa välissä, eli lähisukulaisia ei varmasti löydy, mutta me voimme tutkia Kaarinan geneettisiä juuria ja selvitämme pitävätkö populaariset tarinat suomalaisjuurista paikkaansa.
Mahdollinen suomalaisuus pystytään siis selvittämään.
Tutkimus on osa Tampereella sijaitsevan museokeskus Vapriikin vuonna 2028 avautuvaa näyttelyä. Tuolloin Kaarinan kruunajaisista tulee kuluneeksi 460 vuotta.
Kaarina Maununtytär oli aikansa Tuhkimo
Kaarina Maununtytär on eräänlainen suomalaisen kuningashistorian Tuhkimo.
Aikalaisten kuvausten mukaan Kaarina oli kaunis, määrätietoinen ja vahva.
Kaarina Maununtytär nousi Ruotsin kuninkaan Eerik XIV:n puolisoksi ja Ruotsin kuningattareksi talonpoikaissäädystä, mikä oli ainakaan iso skandaali.
Ja lisää seurasi: Eerik XIV syrjäytettiin valtaistuimelta – osin juuri tämän avioliiton takia – 1500-luvulla. Maununtytär oli Ruotsin kuningattarena lopulta vain 87 vuorokautta.
Valtansa menettänyt pariskunta vangittiin ja lähetettiin lastensa kanssa Suomeen Turun linnaan.
Kaarina Maununtytär eli loppuelämänsä Suomessa, mutta ei Turussa vaan kartanossa Kangasalla. Suomalaiset ottivatkin hänet erityisesti "omaksi" kuningattarekseen.