Tuoreempi pronssimies Herola ei nielaise Hirvosen varovaista puheenvuoroa.

– Minä olen ylisuorittanut kaksi kilpailua mäessä. "Ilu" on ehkä sitten taas alisuorittanut, Hirvonen naurahti.

– Jos tuloksia katsotaan, niin hyvät ainekset on. Se on tietenkin aina ihan uusi kilpailu, Hirvonen pohti tiistaina henkilökohtaisen kisan jälkeen.

Kaksikko on vielä torstaina tositoimissa, kun vuorossa on joukkuekilpailu. Suomalaisten loistavat otteet ovat omiaan nostattamaan odotuksia myös pariviestiin. Mitalista, jopa kultaisesta, on relevanttia puhua ääneen.

Viime viikon puolella olympiapronssia loistavalla hiihto-osuudella napannut Hirvonen oli tänään yhdistetyn suurmäen kisassa viides. Hän "vaihtoi" sijoituksia Herolan kanssa, joka otti uransa ensimmäisen olympiamitalin.

Suomen miesten yhdistetyn kaksi henkilökohtaista mitalia nostattavat odotuksia tulevaan parikilpailuun. Eero Hirvonen toppuuttelee kuplintaa omalta osaltaan. Tänään olympiapronssille venyttänyt Ilkka Herola haluaisi suorittaa Milano-Cortinan kisoissa vielä täydellisen hypyn.

Ilkka Herola ja Eero Hirvonen.

– Kyllä se Eero näyttää olevan sen verran vahvassa kilpailukunnossa, että en näkisi mitään heikkoutta siinäkään, Herola kommentoi.

Herolan hypyt ovat kulkeneet olympiakisoissa nappiin vasta harjoituksissa. Hän ei ole vielä saanut täydellistä suoritusta kilpailuolosuhteissa.