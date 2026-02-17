Suomen miesten yhdistetyn kaksi henkilökohtaista mitalia nostattavat odotuksia tulevaan parikilpailuun. Eero Hirvonen toppuuttelee kuplintaa omalta osaltaan. Tänään olympiapronssille venyttänyt Ilkka Herola haluaisi suorittaa Milano-Cortinan kisoissa vielä täydellisen hypyn.
Viime viikon puolella olympiapronssia loistavalla hiihto-osuudella napannut Hirvonen oli tänään yhdistetyn suurmäen kisassa viides. Hän "vaihtoi" sijoituksia Herolan kanssa, joka otti uransa ensimmäisen olympiamitalin.
Kaksikko on vielä torstaina tositoimissa, kun vuorossa on joukkuekilpailu. Suomalaisten loistavat otteet ovat omiaan nostattamaan odotuksia myös pariviestiin. Mitalista, jopa kultaisesta, on relevanttia puhua ääneen.
– Jos tuloksia katsotaan, niin hyvät ainekset on. Se on tietenkin aina ihan uusi kilpailu, Hirvonen pohti tiistaina henkilökohtaisen kisan jälkeen.
– Minä olen ylisuorittanut kaksi kilpailua mäessä. "Ilu" on ehkä sitten taas alisuorittanut, Hirvonen naurahti.
Torstaille on luvattu raskasta hiihtokeliä. Mahdollinen lumipyry olisi todennäköisesti suomalaisten etu ladulla.
– Katsotaan, että millainen mix saadaan seuraavaan. Aika villiä keliä lupaa sinne. Saattaa olla ihan arvokisakeli, Hirvonen päätti.
Tuoreempi pronssimies Herola ei nielaise Hirvosen varovaista puheenvuoroa.