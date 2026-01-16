Seattlen Eeli Tolvanen teki maalin Kaapo Kakon syötöstä, mutta joukkue hävisi Bostonille.

Jääkiekon NHL:ssä Vancouver Canucksin suomalaismaalivahti Kevin Lankinen ei onnistunut torjumaan voittoa Columbus Blue Jacketsista. Kotijoukkue Columbus voitti Vancouverin maalein 4–1.



Koko ottelun maalilla ollut Lankinen teki kaikkiaan 30 torjuntaa.



Columbuksen Mikael Pyyhtiä ei yltänyt tehopisteille joukkueensa maaleista. Näppejään jäi nuolemaan myös Vancouverin Aatu Räty.



Seattle Kraken hävisi myös vieraissa, kun Boston Bruins vei voiton 4–2. Jälkimmäinen Seattlen maaleista oli vahvasti suomalaista käsialaa, kun Eeli Tolvanen teki ylivoimamaalin Kaapo Kakon syötöstä. Toisena syöttäjänä oli Brandon Montour.



Bostonin Henri Jokiharju ei päässyt tehoille.



Toisaalla Buffalo Sabres otti kotivoiton Montreal Canadiensista maalein 5–3. Buffalolle voitto oli 15:s viimeisessä 17 pelissä.



Buffalon suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen oli huilivuorossa, ja maalivahtina oli kanadalainen Colten Ellis. Montrealin riveissä pelaava Oliver Kapanen jäi pisteittä.

Mikko Rantanen onnistui maalinteossa, kun hänen edustamansa Dallas hävisi Utahille 1–2. Rantanen iski irtokiekosta 1–1-tasoituksen ylivoimalla kolmannen erän alussa.

