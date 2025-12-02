Venäjän presidentti Vladimir Putin on kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttama.

Julkisuuteen vuotaneen 28 kohdan rauhanohjelman eräässä kohdassa mainittiin, että Ukrainan konfliktin osapuolten pitäisi saada täydellinen anteeksianto toimistaan sodan aikana.

Kansanedustajat, entinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman totesivat Eduskunnan takahuone -ohjelmassa, että Putin on saatava vastuuseen sotarikoksistaan.

– Ei voi olla niin, että sotarikoksista voi kävellä kuin koira veräjästä. Kansainvälisestä oikeudesta on tässäkin asiassa pidettävä kiinni. On myös helppo nähdä, että se mitä Krimillä tapahtui, painettiin ajan kuluessa liian helposti villaisella. Se (Krimin valtaus vuonna 2014) unohtui aika nopeasti kansainväliseltä yhteisöltä ja siitäkin on otettava oppia, ettei niin ole vara tehdä, sanoo Vikman.

Haavisto muistuttaa, että Vladimir Putin joutuu jo nyt varomaan etsintäkuulutuksen tuomia varjoja. Esimerkiksi matka Etelä-Afrikkaan peruuntui, kun alettiin miettiä sitä mahdollisuutta, että joku maa voisi pidättää hänet tai estää hänen lentonsa kyseisen maan kautta.