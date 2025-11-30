Venäjä yrittää liittää Ukrainan rauhanneuvotteluihin myös Euroopan kokonaisturvallisuuteen liittyviä asioita, sanoo presidentti Sauli Niinistö.
Ukrainan rauhansuunnitelmiin kytkeytyy selvästi muitakin intressejä kuin varsinaisen rauhan aikaansaaminen, sanoo presidentti Sauli Niinistö MTV Uutisille.
Venäjä yrittää sopia Ukrainan rauhanneuvotteluiden yhteydessä myös Euroopan kokonaisturvallisuuteen liittyvistä asioista, Niinistö sanoo.
– Minusta Venäjä pyrkii ottamaan esiin Euroopan turvallisuustilannetta osana kokonaisratkaisua tai sopimusta.
Niinistö pitää etenkin viime viikolla julkisuuteen vuotanutta rauhansuunnitelmaluonnoksessa ongelmallisena.
– Siinä oli elementtejä, jotka ovat muuta kuin Ukrainaa. Totta kai Ukrainan rauha on yksi elementti, mutta siinä oli hyvin vahva Venäjän ja Yhdysvaltain bisneselementti.
– Ja selvästi, edelleen mukana on jonkinlainen eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri, kuten pitkään venäläiset ovat pyrkineet esittämään, Niinistö sanoo.
Niinistön mukaan Venäjä on pyrkinyt jo ennen hyökkäyssotaa keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa laajemmin Euroopan "turvallisuusarkkitehtuurista".