Presidentti Niinistö: Ukrainan rauhansuunnitelmaan liittyy nyt muitakin intressejä kuin rauhan aikaansaaminen Julkaistu 30.11.2025 15:19 Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi Venäjä yrittää liittää Ukrainan rauhanneuvotteluihin myös Euroopan kokonaisturvallisuuteen liittyviä asioita, sanoo presidentti Sauli Niinistö. Ukrainan rauhansuunnitelmiin kytkeytyy selvästi muitakin intressejä kuin varsinaisen rauhan aikaansaaminen, sanoo presidentti Sauli Niinistö MTV Uutisille. Venäjä yrittää sopia Ukrainan rauhanneuvotteluiden yhteydessä myös Euroopan kokonaisturvallisuuteen liittyvistä asioista, Niinistö sanoo. – Minusta Venäjä pyrkii ottamaan esiin Euroopan turvallisuustilannetta osana kokonaisratkaisua tai sopimusta. Niinistö pitää etenkin viime viikolla julkisuuteen vuotanutta rauhansuunnitelmaluonnoksessa ongelmallisena. – Siinä oli elementtejä, jotka ovat muuta kuin Ukrainaa. Totta kai Ukrainan rauha on yksi elementti, mutta siinä oli hyvin vahva Venäjän ja Yhdysvaltain bisneselementti. – Ja selvästi, edelleen mukana on jonkinlainen eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri, kuten pitkään venäläiset ovat pyrkineet esittämään, Niinistö sanoo. Niinistön mukaan Venäjä on pyrkinyt jo ennen hyökkäyssotaa keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa laajemmin Euroopan "turvallisuusarkkitehtuurista". – Ukrainan rauhansopimukseen yhdistyy erilaisia asioita. Voi olla, että ne uusimmista versioista katoavat, mutta meidän on hyvä tietää, että näistä asioista Yhdysvallat ja Venäjä keskustelevat.





– Ukrainan rauhansopimukseen yhdistyy erilaisia asioita. Voi olla, että ne uusimmista versioista katoavat, mutta meidän on hyvä tietää, että näistä asioista Yhdysvallat ja Venäjä keskustelevat.

"Euroopan tulisi pitää puolensa"

Alkuperäinen rauhansuunnitelmaluonnos tuli Euroopan johtajille yllätyksenä.

Sittemmin rauhansuunnitelman ehdot ovat muuttuneet Euroopan kannalta myönteisempään suuntaan, ja Eurooppa on julkaissut oman ehdotuksensa rauhansuunnitelmaksi.

Niinistö on yhä sitä mieltä, että Euroopan tulisi käydä keskusteluja suoraan Venäjän kanssa. Näin hän sanoi aiemmin Ylelle.

Niinistö ei halua tarkemmin arvioida, kenen Euroopassa pitäisi käydä keskusteluja, tai tulisiko Suomen olla aktiivinen.

– Se on tietysti eurooppalaisten käsissä. Onko se EU tai muu taho, Niinistö pohtii.

Lisäksi Euroopan tulisi pitää puolensa esittämällä omat kantansa suoraan ja selkeästi, Niinistö sanoo.

– Ja pitämällä niistä kiinni. Ainakin Euroopan turvallisuusratkaisu on sellainen, joka eniten liikuttaa Eurooppaa.

Miten paljon USA kuuntelee Venäjän intressejä?

Alkuperäinen luonnos herätti Euroopan johtajissa tyrmistystä, ja muun muassa pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi sen olevan Venäjän ehdoilla laadittu.

Ehtoina olivat muun muassa Venäjän, Ukrainan ja Euroopan välinen hyökkäämättömyyssopimus sekä mainintoja Yhdysvaltain ja Venäjän välisen yhteistyön ja taloudellisen kehityksen mahdollistamisesta.

Niinistö ei halua ottaa kantaa siihen, miksi Yhdysvallat vaikuttaa kuuntelevan vahvasti Venäjän intressejä rauhanneuvotteluissa.

– Siihen, mikä myönteisyys Yhdysvalloissa vallitsee, en ota mitään kantaa. Mutta yhtä hyvin voidaan kysyä, miten Ukrainan rauhansopimukseen liittyy Venäjän ja Yhdysvaltojen taloudellinen yhteistyö, josta siinäkin oli vahvoja viitteitä, Niinistö sanoo.