Suomalainen Eduard Hallberg on sijoittunut kahdeksanneksi alppihiihdon miesten maailmancupin pujottelukilpailussa Italian Alta Badiassa.

Hallberg oli avauslaskun jälkeen sekunnin kärkeä perässä ja sijalla 12. Toisella kierroksella hän oli yhdeksänneksi nopein ja paransi kokonaissijoitustaan.



Toisella kierroksella nähtiin kaksi suomalaista, sillä Jesper Pohjolainen oli lopputuloksissa 28:s. Pohjolainen ylsi ensimmäistä kertaa urallaan maailmancupin pisteille.



Kilpailun voitti norjalainen Atle Lie McGrath, ranskalainen Clement Noel oli toinen ja sveitsiläinen Loic Meillard kolmas. Noel hävisi voittajalle 0,30 sekuntia.



Hallbergin ero McGrathiin oli 0,95 ja Pohjolaisen 1,96 sekuntia. Hallberg nousi pujottelucupissa seitsemänneksi.