Miesten pujottelun loppuratkaisu Milano-Cortinan olympialaisissa oli dramaattinen. Atle Lie McGrath lähti toiselle kierrokselle piikkipaikalta lähes 0,6 sekunnin erolla Sveitsin Loic Meillardiin. Norjalaisen lasku päättyi kuitenkin kitkerästi ulosajoon.

Norjan tähtipujottelija Atle Lie McGrath oli ylivoimainen ensimmäisellä kierroksella miesten pujottelussa Bormiossa, mutta toinen lasku päättyi kitkerästi uloslaskuun.

McGrath näytti tunteensa poikkeuksellisen avoimesti ulosajonsa jälkeen ja paiskoi sauvansa välittömästi niin pitkälle kuin käsistä lähti. Tämän jälkeen hän luopui suksistaan ja suuntasi kävellen kohti lähimmän metsän siimestä, jossa asettui pitkälleen.

Tv-kuviin rajautui McGrathin raivon hetkellä kuvaava näky: samaan aikaan, kun norjalainen paiskoi sauvojaan, Sveitsin joukkueenjohtaja Thierry Meynet juhli juuri varmistunutta Loic Meillardin olympiakultaa antaumuksella.

Näky nostatti kuohua vuonomaassa. Norjan yleisradion NRK:n asiantuntija oli Maria Therese Tviberg oli Meynet’n toiminnasta raivoissaan.

– Olisin ollut niin vihainen.

– Häntä kiinnostaa vain Sveitsi ja hänen oma joukkueensa. Hän on kamala sveitsiläinen, Tviberg sadatteli VG:n mukaan.

Myös norjalaislegenda Kjetil André Aamodt kutsui Meynet’n käytöstä “epäurheilijamaiseksi”. Pujottelukisassa itsekin laskenut norjalainen Timon Haugan puolestaan totesi, että Meynet’llä oli oikeus tuuletuksiin, vaikka pieni itsehillintä olisi voinut olla paikallaan.

"En kadu sitä"

VG tiukkasi voittoa tuulettaneelta Meynet’ltä, miksi tämä ei suhtautunut McGrathin ulosajon hetkellä tilanteeseen hienotunteisemmin.

– En kadu sitä. Hän ajoi ulos, ja sinun on ymmärrettävä, että mehän voitimme, Meynet vastasi.

– En nostanut käsiäni, koska hän laski ulos. Minulla on häntä kohtaan paljon kunnioitusta. Mutta minkä sille voi? En halua seistä sivussa useita minuutteja juhlimatta. Olin iloinen ystäväni puolesta, Meynet lisäsi.

Meynet’n kerrotaan vielä palanneen lehdistön eteen uudelleen selvittämään tuuletteluitaan.

– En juhlinut Atlen epäonnistumista. Haluan tehdä sen selväksi. En tiennyt, mitä tapahtui, Meynet totesi ilmeisesti viitaten McGrathin raivoamiseen hänen edessään.

– Mitä minun olisi pitänyt tehdä? En voinut tehdä mitään muuta kuin olla onnellinen Loicin puolesta.

Himmeämmät mitalit menivät Itävallan Fabio Gstreinille ja Norjan Henrik Kristoffersenille.

Suomen mitalitoivo Eduard Hallberg ja Jesper Pohjolainen laskivat ulos ensimmäisellä kierroksella.