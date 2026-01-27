Eduard Hallberg selvitti tiensä toiselle kierrokselle alppihiihdon maailmancupin suurpujottelussa Itävallan Schladmingissa.
Hallberg oli tapahtumarikkaan kisan avauskierroksen jälkeen 27:s jäätyään kärjestä 2,84 sekuntia. Toisella kierroksella myös hänen kohdalleen osui uloslasku radalta.
Hallberg menetti suksiensa hallinnan kummulla, törmäsi porttiin ja liukui vain toinen suksi jalassaan pitkälle rinnettä alas.
Schladmingin jäisissä olosuhteissa peräti 18 laskijaa keskeytti ensimmäisen kierroksen laskunsa. Kisa oli pitkään keskeytyksissä liukkauden takia. Jopa radan tarkastukseen käytettävä esilaskija päätyi ulos ja vaarallisesti turvaverkkoihin.
Norjalaislaskija Henrik Kristoffersen kertoi harkinneensa toisen kierroksen boikotoimista.
– Se on kuin olisi ajanut kesärenkailla paljaalla jäällä, Kristoffersen ärisi Viaplayn lähetyksessä.
Kisan voittoon laski avauskierroksen jälkeen toisena ollut Sveitsin Loic Meillard, joka kukisti Brasilian Lucas Pinheiro Braathenin 0,73 sekunnilla. Kolmanneksi laski Ranskan Alban Elezi Cannaferina.