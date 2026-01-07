Suomen Eduard Hallberg laski toiseksi pujottelun maailmancupin kilpailussa Italian Madonna di Campigliossa.
Hallberg oli avauslaskun nopein, mutta taipui toisella laskulla 12 sadasosan tappioon Ranskan Clement Noelille.
Kilpailun toisella kierroksella peräti yhdeksän laskijaa ajoi ulos radalta. Hallbergin jälkeen avauskierroksen jälkeen toisena ollut Sveitsin Tanguy Nef putosi lopputuloksissa kymmenenneksi.
Hallbergin ero kolmantena olleeseen Noeliin oli ennen päätöslaskua 23 sadasosaa. Suomalainen vältti suuremmat virheet, mutta hävisi toisella laskulla ranskalaiselle 35 sadasosaa.
Sijoitus on toista kauttaan maailmancupissa laskevalle 22-vuotiaalle Hallbergille uran paras. Levin kauden avauskisassa hän laski kolmanneksi.
Hallberg nousi Madonnan kisan myöntä pujottelun maailmancupissa viidenneksi.