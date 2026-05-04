McLaren hukkasi tilaisuutensa nousta vaikean alkukauden jälkeen voittoon Miamin F1-kisassa. Lando Norris kritisoi tiimiään kovin sanoin.

Norris kisasi tiukasti voitosta, mutta taipui lopulta kolmannen peräkkäin voittonsa ottaneelle Mercedeksen Kimi Antonellille 3,2 sekunnilla.

Brittikuski vei nimiinsä lauantain sprintin ja johti myös sunnuntain kisaa. Mercedes kuitenkin päihitti McLarenin aiemmalla varikkopysähdyksellään.

– Miten me emme voittaneet tätä? Meidän olisi pitänyt voittaa, Norris kritisoi tiimiradiossa.

– Meidät ohitettiin aiemmalla stopilla. Sille ei ole tekosyitä. Meidän olisi pitänyt pysähtyä aiemmin.

Norris sanoi kuitenkin kisan jälkeen, että McLarenilla tehdään parhaillaan uskomatonta työtä Mercedeksen etumatkan kuromiseksi umpeen.

– Hattua ylös Mersulle ja Kimille, he ajoivat hyvän kisan. Minua korpeaa voiton menettäminen Miamissa, ja se olisi mielestäni ollut mahdollinen tänään.

– Meillä ei ollut vauhtia päästäksemme (Antonellin) ohi lopussa, joten otamme siitä iskun leukaperiin, Norris myönsi.

Norris on neljän kisan jälkeen sarjassa neljäntenä jo 49 pistettä johtavasta Antonellista perässä. Myös toinen Merdedes-kuski George Russell on karannut McLarenilta 29 pisteen etumatkalle.

Miamissa kisan kolmanneksi ajanut McLarenin Oscar Piastri sarjassa vasta kuudennella sijalla keskeytettyään kauden kaksi ensimmäistä kisaa. Miamin lisäksi hän oli kuitenkin palkintopallilla myös Japanissa.