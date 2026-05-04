Itä-Suomen poliisi sai maanantaina aamulla tiedon karhuhavainnosta Liperin Ylämyllyllä.
Yksityishenkilö ilmoitti hätäkeskukseen karhuhavainnosta omakotitaloalueella seitsemän aikaan aamulla. Poliisin partio meni paikalle, mutta uusia havaintoja karhusta ei olla saatu. Poliisin lisäksi alueen suurriistavirka-avun toimijat ovat valmiudessa liikkumaan havaintopaikalle.
Näköhavainnon perusteella karhu on pienikokoinen, arviolta viime vuonna syntynyt pentu. Ensisijaisesti karhu pyritään poistamaan ihmisasutuksen läheisyydestä. Ihmisten ei tule lähestyä karhua eikä esimerkiksi kuvata karhua, vaan havainnoista pitää ilmoittaa välittömästi hätäkeskukseen.
Poliisi myös muistuttaa, että lintujen ruokinta on hyvä lopettaa ja myös muut mahdolliset ravintohoukuttimet kannattaa poistaa pihoilta. Nämä ovat usein helpoin tapa vähentää karhujen pihavierailuja.
Poliisi on paikalla tarvittavan ajan varmistaakseen, että karhu ei ole jäänyt alueelle.