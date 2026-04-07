Venäjän merkittävässä satamassa Suomenlahdella palaa taas.
Ukrainan kerrotaan iskeneen viime yönä jälleen Venäjän Laukaansuun satamaan, uutisoi Kyiv Independent.
Asiasta kertoo Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko, joka puhui lennokkihyökkäyksestä mutta ei täsmentänyt kuitenkaan hyökkäyksen kohteita. Hän väitti "Venäjän ampuneen alas yhteensä 22 ukrainalaista droonia".
Useat venäläiset Telegram-kanavat raportoivat kovista räjähdyksistä Pietarista länteen sijaitsevalla Laukaansuun satama-alueella. Ukrainan armeija ei ole vahvistanut toistaiseksi tehneensä iskua alueelle.
Sosiaalisessa mediassa liikkuvat videot näyttävät, kuinka sataman läheisyydessä on tulipalo ja iso savupilvi kohoaa ilmaan. MTV Uutiset ei voi täysin vahvistaa tapahtuneesta liikkuvien videoiden aitoutta.
40 prosenttia Venäjän kuljetuskapasiteetista jäissä
Laukaansuu on yksi Venäjän suurimmista ja tärkeimmistä satamista, josta kuljetetaan merkittäviä määriä erilaisia öljytuotteita maailmalla.