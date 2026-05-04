Irlantilaisnäyttelijä Gary Lydon on kuollut.
Näyttelijä Gary Lydon on kuollut 61-vuotiaana, kertoo BBC. Lydon nähtiin muun muassa vuonna 2022 yhdeksän Oscar-ehdokkuutta saaneessa The Banshees of Inisherin -elokuvassa.
Wexford Arts Centre -kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Elizabeth Whyte kertoi lausunnossaan olevansa järkyttynyt ja surullinen kuultuaan Lydonin kuolemasta.
– Gary oli hionut taitojaan yhtenä Irlannin parhaista näyttelijöistä Wexford Arts Centren näyttämöllä monissa Billy Rochen näytelmissä. Hän rakensi loistavan uran esiintymällä ympäri Irlantia ja Isoa-Britanniaa, Whyte kommentoi.
– Vaikka se on sydäntä särkevää, on sopivaa, että hänen viimeinen roolinsa näyttämöllämme oli yhdessä hänen poikansa James Doherty O'Brienin kanssa.