Inter varmisti sunnuntaina Serie A -mestaruutensa, kun se kukisti Parman maalein 2–0.
Inter siirtyi johtoon aivan ensimmäisen jakson loppuhetkillä, kun Marcus Thuram sijoitti pallon tarkasti maaliin.
Isännät tuplasivat johtonsa 80. peliminuutilla. Lautaro Martinez tarjoili maittavan keskityksen ja Henrikh Mkhitaryan sai naulata pallon tyhjiin.
Voittonsa myötä Inter varmisti samalla mestaruutensa, sillä ero Napoliin venähti jo 12 pisteeseen.
Scudetto oli Interille jo seurahistorian 21:s.
Mestaruuden jälkeen Milanon kadut täyttyivät iloisista juhlijoista. Torvet soivat, liput heiluivat, soihdut paloivat ja raketit paukkuivat, kun tuhannet kannattajat juhlivat suosikkiseuransa mestaruutta.
