Poliisi epäilee, että Raaseporin uimahallipalo lähti alle 15-vuotiaan nuoren tulenkäsittelystä.

Tammisaaren uimahallissa Raaseporissa syttyi viime lauantaina tulipalo, jonka syttymissyyn poliisi uskoo nyt selvittäneensä.

Todistajien havaintojen ja valvontatallenteiden perusteella kaksi alle 15-vuotiasta nuorta oli ollut wc-tiloissa juuri ennen palon syttymistä. Poliisi tavoitti yläasteikäiset nuoret myöhemmin. Kävi ilmi, että yksi nuorista oli käsitellyt tulta wc-tiloissa, mikä poliisin mukaan aiheutti palon.

Nuori on myöntänyt vaikuttaneensa tapahtumiin.

– Koska henkilöt, joita teosta epäillään, ovat alle 15-vuotiaita, rikosoikeudellisia seuraamuksia ei tule. Rakennuksen kärsimät vauriot ovat kuitenkin laajoja, ja vahingonkorvausvastuu on olemassa, vaikka rikosoikeudellinen vastuu ei vielä toteudukaan, rikoskomisario Mats Sjöholm kertoo tiedotteessa.

Länsi-Uudenmaan poliisilla on selkeä käsitys tapahtumien kulusta, mutta tutkinta jatkuu vielä yksityiskohtien selvittämisellä.

Tällä hetkellä tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona.

Uimahalli kiinni

Tammisaaren uimahalli on jouduttu tulipalon seurauksena toistaiseksi sulkemaan.

Wc-tilat ja niiden ulkopuolella sijaitseva aula tuhoutuivat palossa, ja lisäksi muu rakennus kärsi savuvaurioita. Myös ilmastointijärjestelmä vaurioitui niin, että koko järjestelmä saatetaan joutua vaihtamaan.

Tulipalon jälkeisenä sunnuntaina hallin kattorakenteet alkoivat palaa. Pelastuslaitoksen piti repiä osa katosta auki tulipalon sammuttamiseksi. Kyseessä ei ollut uusi tulipalo, vaan tuli oli suurella todennäköisyydellä kytenyt rakenteissa sammutustöiden jälkeen.

Tulipalon aikana rakennuksessa oli yhteensä 25 henkilöä, joista 20 oli vierailijoita. Heidät kaikki evakuoitiin.

Kolme ihmistä vietiin sairaalaan tarkastettavaksi, koska he olivat hengittäneet palosta syntynyttä kaasua.