Colorado Avalanche ja Minnesota Wild pistivät pystyyn maalikarkelot NHL-jääkiekon pudotuspelien toisen kierroksen avauskohtaamisessaan. Colorado vei kotikentällään voiton maalein 9–6.
Coloradon suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen teki ylivoimalla joukkueensa 3–0-osuman avauserässä. Lehkonen sai myös syöttöpisteen, kun hän alusti Nathan MacKinnonin laukoman 9–6-maalin ottelun lopussa. Minnesota pelasi tuolloin ilman maalivahtia.
Lue myös: Tilastokummajainen! Montreal teki hämmästyttävän tempun NHL:ssä
Erikoisessa ottelussa maaleja hakattiin urakalla. Colorado johti ottelua jo 3–0, mutta Minnesota käänsi pelin toisessa erässä ja johti hetkellisesti 5–4.
Päätöserässä Colorado meni kuitenkin menojaan ja vei pelin lopulta 9–6. 15 ottelun maalikarkeloissa nähtiin peräti 14 eri maalintekijää.
Joukkueet jatkavat otteluitaan varhain keskiviikkona Suomen aikaa.