Pääministeri Petteri Orpo sanoo pitävänsä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin esitystä drooniyhteistyösopimuksesta kiinnostavana.
STT:lle välitetyssä kommentissaan Orpo kertoo Suomen jo tiivistävän yhteistyötä Ukrainan kanssa, ja hänen mukaansa esitykseen perehdytään.
Ukrainalla on vastaava yhteistyösopimus muutaman muun maan kanssa.
Zelenskyi kertoi aiemmin viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo ja Zelenskyi tapasivat tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksen alla.