Onko paistinpannua turvallista käyttää, jos siinä on naarmuja?

Teflonpannujen turvallisuus on noussut somessa vilkkaaksi puheenaiheeksi PFAS-yhdisteiden vuoksi. Marttaliiton mukaan ehjää teflonpannua voi kuitenkin käyttää turvallisesti, kunhan pannua ei ylikuumenna tai käytä väärin. Teräs- ja valurautapannut tarjoavat vaihtoehtoja, mutta ne vaativat käyttäjältä enemmän osaamista.

Teflonpannujen turvallisuus jakaa mielipiteitä, ja viime aikoina aihe on noussut näkyvästi esiin erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Huolta herättävät niin sanotut ikuisuuskemikaalit eli PFAS-yhdisteet, joita on käytetty teollisuudessa hylkimään vettä, rasvaa ja likaa. PFAS-yhdisteitä on yhdistetty myös teflonpannujen pinnoitteisiin, mikä on saanut monet pohtimaan, pitäisikö vanhat pannut vaihtaa esimerkiksi teräkseen tai valurautaan.

Marttaliiton johtavan asiantuntijan Marjo Rantapusan mukaan huoleen ei kuitenkaan ole syytä ajautua paniikin kautta.

– Teflonpannuja voi täysin turvallisesti käyttää silloin, kun niitä käyttää käyttöohjeiden mukaan. Tärkeää on, että pannua ei kuumenneta liian kuumaksi eikä koskaan tyhjänä, Rantapusa sanoo.

PFAS herättää kysymyksiä

PFAS-yhdisteitä kutsutaan ikuisuuskemikaaleiksi, koska ne hajoavat luonnossa hitaasti ja voivat kertyä ympäristöön sekä ihmisiin. Niiden käyttöä on Euroopassa jo rajoitettu useilla aloilla.

Marttojen Rantapusa muistuttaa, että keittiövälineet ovat vain yksi mahdollinen altistuksen lähde.

– On hyvä muistaa, että näiden yhdisteiden kohdalla keittiövälineet ovat kuitenkin vain pieni osa kokonaisaltistusta.