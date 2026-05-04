SM-liigassa pelaava Jere Sallinen on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen Kiekko-Espoon kanssa.

35-vuotias Sallinen palaa SM-liigaan EHC Biel-Biennestä, jonka riveissä hän pelasi kaudesta 2021-22 lähtien. Päättyneellä kaudella hän teki 43 ottelussa 20 tehopistettä.

Sallinen on espoolaiskasvatti, joka debytoi SM-liigassa Bluesin paidassa kaudella 2007-08.

– Tosi hyvältä tuntuu. Jotenkin sellainen fiilis että nyt on juuri oikea aika tulla tänne ja olen täynnä intoa, Sallinen hehkuttaa seuran tiedotteessa.

– Tämä on mun kotikaupunki ja olen seurannut tosi paljon Kiekko-Espoon taivalta Liigassa ja nyt tuli mahdollisuus palata kotiin. Kiinnostus oli seuran kanssa molemminpuolista ja se oli suurin tekijä. Paljon myös ystäviä ja tuttuja on joukkueessa. Olen tosi ylpeä ja iloinen siitä, että missä Kiekko-Espoo on tällä hetkellä, Sallinen jatkaa.

Euroopan kiekkokaukaloissa meritoitunut Sallinen on pelannut Sveitsin liigassa yli 200 ottelua. SHL:ssä pelejä on hieman yli 100 ja KHL:ssäkin 98.

Myös SM-liigakokemusta on kertynyt yli 300 ottelun verran.

Sallinen on ollut tuttu näky myös Leijonissa. Konkarihyökkääjä on nähty MM-kisoissa viidesti – tuliaisina kaksi MM-kultaa ja kaksi MM-hopeaa.