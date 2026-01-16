SM-liigan kuumimpiin maaliseppoihin kuuluva Alex Beaucage ei pelaa vielä perjantaina. Lukon urheilujohtajan Kalle Sahlstedin mukaan tiistaisen loukkaantumisen suhteen näyttää kuitenkin siltä, että kanadalainen selvisi säikähdyksellä.
Beaucage loukkaantui tiistaina, kun Lukko kohtasi Pelicansin. Hyökkääjä jäi taklaustilanteessa Pelicansin Miro Väänäsen alle.
Jäässä tuskaisena pitkään maannut Lukko-hyökkääjä jouduttiin taluttamaan dramaattisesti pois kaukalosta.
MTV Urheilu tavoitti perjantaiaamuna raumalaisten urheilujohtajan Kalle Sahlstedin, jonka mukaan Beaucage ei pelaa tänään, kun Lukko vierailee Kärppien luona Oulussa.
– Tämä päivä tulee liian aikaisin. Näyttää kuitenkin siltä, että pahasta loukkaantumisesta ei ole kyse, Sahlstedt sanoo.
Eli voidaan sanoa, että selvisitte säikähdyksellä?
– Kyllä näin voi sanoa.
Sahlstedtin mukaan kärkipelurin tilannetta seurataan päivä kerrallaan. Lukko on kaukalossa myös lauantaina, kun vastassa on Sport.
Täksi kaudeksi Lukkoon siirtynyt Beaucage on tehnyt 38 ottelussa 18 maalia ja kaikkiaan 32 tehopistettä. Hyökkääjä on Lukon paras maalinsylkijä. Hän on SM-liigan maalipörssissä jaetulla neljännellä sijalla.
Kärppien ja Lukon illan ottelu on MTV3-kanavan Hockey Night -kamppailu.