Öljyjätti Chevron nosti teollisuusindeksin tulosta. Myös öljyn hinnat olivat nousussa.

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat vuoden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä maanantaina nousussa.



Teollisuusindeksi Dow Jones kohosi uuteen ennätykseen öljyjätti Chevronin vetämänä. Chevronin osakkeet nousivat yli viisi prosenttia, ja Dow Jones päätyi 1,2 prosenttia plussalle.



Laaja-alainen S & P 500 sekä teknologiapainotteinen Nasdaq päätyivät myös vankkaan nousuun. Aiemmin Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi oli myös sulkeutunut ennätyslukemissa.

Chevronin odotetaan hyötyvän Venezuelan tilanteesta sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki Venezuelaan sotilaallisen hyökkäyksen ja kaappasi maata itsevaltaisesti hallinneen presidentti Nicolas Maduron. Myös muiden yhdysvaltalaisten öljyjättien Exxon Mobilin ja ConocoPhillipsin osakkeet olivat maanantaina nousussa.



Öljyn hinta nousi maanantaina 1,7 prosenttia, vaikka hinnoissa nähtiin päivän aikana vuoristorataa. Ensin hinnat laskivat aamulla, sillä markkinoilla odotettiin, että Yhdysvallat purkaisi Venezuelaan kohdistuvat öljypakotteet ja maa voisi lisätä tuotantoa nopeasti.



Tämän jälkeen hinnat elpyivät, kun markkinoilla havahduttiin siihen, ettei Venezuela todellisuudessa pysty vaikuttamaan lyhyellä aikavälillä öljyn tarjontaan. Epävarmuus poliittisesta tilanteesta heijastui lopulta markkinoihin.



Venezuela on merkittävä öljyntuottajamaa, jolla on maailman suurimmat todistetut raakaöljyvarannot. Vuosien investointien puute sekä Yhdysvaltojen pakotteet ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Venezuelan öljyntuotanto on alle miljoona barrelia päivässä. Vuonna 1999 määrä oli noin 3,5 miljoonaa barrelia päivässä.



Yhtenä syynä Maduron kaappaukselle on pidetty Yhdysvaltojen halua hyödyntää maan luonnonvaroja, kuten öljyä.