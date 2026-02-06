Seiväshypyn olympiamitalisti Alysha Newman kiistää koskaan käyttäneensä mitään suoritusta parantavia kiellettyjä aineita.
Urheilun antidopingjärjestö AIU määräsi keskiviikkona Newmanin alustavaan kilpailukieltoon sen jälkeen, kun 31-vuotias kanadalainen oli jäänyt kolmesti dopingtestaajien tavoittamattomiin vuoden aikana.
Kaksi päivää myöhemmin Newman kertoi tapauksesta Instagramissa julkaisemassaan videossa.
– En ole koskaan käyttänyt mitään suoritusta parantavia aineita enkä ole koskaan ottanut steroideja, Newman vakuuttaa.
Seiväshyppääjä ei ollut vielä itsekään täysin selvillä, mistä kolme epäonnistunutta testausmerkintää hänelle on kertynyt. Urheilijoiden pitää pystyä mobiilisovelluksen avulla kertomaan sijaintinsa tunnin tarkkuudella. Pienikin virhe voi johtaa merkintään rekisterissä.
– Olemme keskellä prosessia. Otamme siitä selvää, ja näen teidät sitten taas radoilla, Newman lupasi.
– Jatkan puhtaana urheilemista. Olen ylpeä kanadalaisuudestani ja siitä, että saan edustaa Kanadaa korkeimmalla tasolla.
Newman saavutti pronssia Pariisin olympiakisoissa vuonna 2024. Suomen Wilma Murto sijoittui samassa kilpailussa jaetulle kuudennelle sijalle.