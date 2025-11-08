Kansainvälistä uraa luova Alina Tomnikov joutuu muistuttamaan itseään siitä, että juuri hänen täytyy olla oman elämänsä ohjaksissa.

Leffateattereissa pyörii tällä hetkellä elokuva Huutamisen taito, jossa näyttelijä Alina Tomnikovilla on päärooli. Hän näyttelee Heloisaa, jolla on kieroutunut psyyke ja väkivaltainen lapsuus. Roolihahmo kärsii aina rakastuessaan sadistista ja väkivaltaisista pakkoajatuksista.

Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Josefina Rautiainen. Roolityö sai Tomnikovin miettimään, miten paljon omat ajatukset voivatkaan muokata minäkuvaa.

– Olen puhunut itselleni aika rumiakin asioita hiljaa ääneen omasta ulkonäöstäni, persoonastani ja siitä, että olen liian tätä tai liian vähän tätä.

– Elokuva muistutti siitä, että minä olen minä ja minun pitäisi olla elämäni ohjaksissa. Jos puhun jatkuvasti itselleni rumasti, niin mitä hemmettiä, Tomnikov pohtii.