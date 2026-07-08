CNN selvitti viisi presidentti Donald Trumpin väitettä, jotka ovat valheita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti sarjan perättömiä väitteitä Grönlannista, Yhdysvalloista ja omista saavutuksistaan ​​puhuessaan medialle tiistaina tapaamisessaan Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa ennen Naton huippukokousta Ankarassa.

Perättömistä väitteistä kertoo CNN.

Grönlanti on saarrettu

Trump väitti Grönlannin olevan Kiinan ja Venäjän alusten ympäröimä. Tälle väitteelle ei kuitenkaan ole minkäänlaista perustaa.

Väitteen ovat aiemmin tyrmänneet riippumattomat asiantuntijat, Tanskan hallitus ja puolustusvoimat, muiden Pohjoismaiden viranomaiset, Grönlannin viranomaiset ja asukkaat sekä Yhdysvaltain nykyiset ja entiset virkamiehet.

CNN:n mukaan on mahdollista, että Trump on nähnyt luokiteltuja tiedustelutietoja, jotka osoittavat Kiinan tai Venäjän meritoimintaa Grönlannin lähellä jossain vaiheessa viime aikoina. Mutta ne eivät silti tee Grönlannista ”saarrettua”.

Kunnia sotien lopettamisesta

Trump esitti varsin monesti toistuneen väitteensä siitä, että hän olisi ratkaissut kahdeksan sotaa.