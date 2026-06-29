Presidentti Trumpin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton voi saada vankeustuomion arkaluonteisen tiedon jakamiseen liittyvässä tapauksessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin entistä kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Boltonia, 77, uhkaa enintään viiden vuoden vankeusrangaistus.

Hän myönsi perjantaina liittovaltion tuomioistuimessa syyllistyneensä luottamuksellisten tietojen väärinkäsittelyyn, kertovat uutistoimisto Reuters sekä New York Times.

Aiemmin Trumpin neuvonantajana toiminut Bolton on sittemmin kääntynyt yhdeksi tämän kovimmista arvostelijoista.

Tällaisia seuraamuksia olisi tulossa

Reuters kertoi aiemmin, että Bolton myöntäisi syyllisyytensä syyttäjien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimus sisälsi rangaistusasteikon vankeudettomasta tuomiosta jopa viiden vuoden tuomioon, ja lopullisen tuomion määräisi tuomari.

Osana sopimusta Bolton suostui maksamaan 2,25 miljoonan dollarin sakot.

Hän sitoutui myös tekemään yhdyskuntapalvelua sekä osallistumaan tiedustelu- ja oikeusministeriön virkamiesten kanssa pidettävään tapauksen jälkipuintiin.

Bolton menettää valtion eläkkeensä.

Tuomio on määrä antaa lokakuussa.