Reuters kertoi aiemmin, että Bolton myöntäisi syyllisyytensä syyttäjien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimus sisälsi rangaistusasteikon vankeudettomasta tuomiosta jopa viiden vuoden tuomioon, ja lopullisen tuomion määräisi tuomari.
Osana sopimusta Bolton suostui maksamaan 2,25 miljoonan dollarin sakot.
Hän sitoutui myös tekemään yhdyskuntapalvelua sekä osallistumaan tiedustelu- ja oikeusministeriön virkamiesten kanssa pidettävään tapauksen jälkipuintiin.
Boltonia syytetään arkaluonteisen tiedon jakamisesta kahdelle sukulaiselleen – New York Timesin haastattelemien nimettömien lähteiden mukaan vaimolleen ja tyttärelleen – sillä ajatuksella, että tietoa saatettaisiin myöhemmin hyödyntää hänen muistelmateoksessaan.
Tähän kuului muun muassa muistiinpanoja tiedustelubriiffauksista sekä tapaamisista korkeiden hallitusten virkamiesten sekä ulkomaisten johtajien kanssa.
Kirjasta julkinen riita
"The Room Where It Happened" -muistelmateos kuvaa Boltonin aikaa Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana tämän ensimmäisellä presidenttikaudella.
Teoksessa Bolton ilmaisi presidentin olevan sopimaton tehtäväänsä, mistä alkoi julkinen riita.
Alkuperäisessä 18-kohtaisessa syytteessä Boltonia syytettiin siitä, että hän olisi käyttänyt henkilökohtaista sähköpostiaan ja viestisovellusta jakaakseen kahdelle perheenjäsenelleen yli 1 000 sivua muistiinpanoja, jotka sisälsivät maanpuolustukseen liittyvää tietoa.
Hän kiisti viime vuonna syyllistyneensä näihin.
Syyttäjät totesivat perjantaina, että kirjassa ei julkaistu salassa pidettäviä tietoja.
Kiinnostuksen kohteena yksityiset muistiinpanot
Trumpin ensimmäinen hallinto yritti tuloksetta estää Boltonin kirjan julkaisun. Myöhemmin rikostutkinnassa ei keskitytty siihen, mitä kirjassa lopulta julkaistiin, vaan siihen, mitä hän oli kirjoittanut yksityisiin muistiinpanoihinsa ja viesteihinsä kirjaa valmistellessaan.
Boltonia ei syytetty itse salaisten asiakirjojen hallussapidosta, vaan päiväkirjojen pitämisestä ja sellaisten sähköpostien lähettämisestä, joissa käsiteltiin hänen kansalliseen turvallisuuteen liittyvän työnsä yksityiskohtia.
Boltonin sähköposti hakkeroitiin
Myöhemmin Iranin hallitusta lähellä oleva hakkeri pääsi käsiksi Boltonin kasaamiin muistiinpanoihin tietomurrolla, josta Bolton teki ilmoituksen viranomaisille, kertoo The Guardian.
Boltonin edustaja ilmoitti Yhdysvaltain hallitukselle hakkeroinnista heinäkuun 2021 paikkeilla, oikeudenkäyntiasiakirjat kertovat.
Asiakirjojen mukaan edustaja ei kuitenkaan kertonut, että tilille oli tallennettu maanpuolustukseen liittyvää tietoa. Siihen sisältyi luottamuksellisesti luokiteltua tietoa, jonka Bolton oli sinne laittanut toimiessaan kansallisen turvallisuuden neuvonantajana.
Tapauksen laajempi asiayhteys
Bolton on Reutersin mukaan yksi monista Trumpin merkittävistä poliittisista vastustajista, joita Trumpin oikeusministeriö on asettanut syytteeseen. Tämä on murtanut pitkään vallinnutta normia, jonka mukaan lainvalvonta ja puoluepolitiikka on pidetty erillään toisistaan.
Mutta toisin kuin monet muut Trumpin kriitikoihin kohdistuneet tapaukset, tämä Boltoniin liittyvä tutkinta alkoi ennen Trumpin paluuta tehtäväänsä vuonna 2025. Lisäksi sitä tukivat liittovaltion syyttäjät.
Alun perin Bolton oli pyrkinyt esittämään tapauksen osana Trumpin yritystä hyödyntää oikeusministeriötä oletettujen poliittisten vihollistensa rankaisemiseen. Häneen kohdistuva tutkinta kuitenkin alkoi jo Trumpin ensimmäisen hallinnon aikana ja sai lisävauhtia presidentti Joe Bidenin kaudella, kun tutkijat keräsivät lisää todisteita.