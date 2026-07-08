Kiekkoilijoilta kysyttiin muun muassa, mitä Jesse Puljujärven MM-kultamitalille oikein kävi.
MTV Uutiset kysyi monenlaisia kysymyksiä kesäkuussa järjestetyssä SuomiAreenassa kolmelta Suomen jääkiekkomaajoukkueen Leijonien pelaajalta.
Kysymyksiin vastasi kultaa vuoden 2026 MM-kisoissa voittaneet Ville Heinola ja Lenni Hämeenaho sekä olympiapronssia vuoden 2026 talviolympialaisissa voittanut Joel Armia.
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Heiltä esimerkiksi kysyttiin, viihtyvätkö he mökillä vai kaupungissa, maistuuko heille ennemmin tuutti vai pehmis sekä tietenkin siitä, mitä Jesse Puljujärven MM-kultamitalille oikein kävi.
Puljujärven kultamitali katosi mestaruusjuhlinnan tuoksinassa.